نتيجة مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل فى دوري أبطال أفريقيا

يستقبل نادي الترجي التونسي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، فى قمة مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم 2019-2020.

ويلتقي الفريق التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين، مع نظيره الجزائري، في المباراة التي تقام على “الملعب الأولمبي” برادس، مساء اليوم 6-12-2019، فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وفي المباراة الماضية فاز الترجي على نظيره الرجاء الرياضي المغربي بالجولة الأولى لدور المجموعات، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت في المغرب.

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بينما شبيبة الجزائر قد فاز على فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، ليأتي خلف الترجي التونسي في ترتيب المجموعة الرابعة بالمركز الثاني.

القنوات الناقلة..

تذاع مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، عبر شاشة قنوات بس إن سبورتس2.

ويقدم مكتب الخليج 365 بث مباشر للمباراة دقيقة بدقيقة.