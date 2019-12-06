نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره الهلال السودانى، فى احدي أهم مباريات اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 6-12-2019، على ملعب السلام بالقاهرة، فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وهى المباراة التى يخوضها الأهلى تحت شعار “الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل” لنصف النهائى البطولة بعدما خسر الأحمر بالجولة الأولى أمام النجم الساحلى.

وتعرض الأهلي لهزيمة مفاجئة هى الأولى لمديره الفني السويسري رينيه فايلر أمام النجم الساحلي بهدف نظيف فى المباراة التي اقيمت نهاية الشهر الماضي على ستاد رادس الأوليمبي.

بينما فاز البطل السوداني فى لقاء الجولة الأولى بهدفين لهدف على بلاتينيوم الزيمبابوى.

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مواجهة اليوم تحمل رقم 7 في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما سبق أن التقى الأهلي بنظيره الهلال السوداني في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين بينما خسر مواجهتين، فيما فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتين.

وآخر لقاء جمع بين الفريقين كان فى دوري أبطال أفريقيا 2007، وفاز الهلال السوداني بثلاثية بيضاء، فى المباراة التي أقيمت فى السودان.

القنوات الناقلة..

وتذيع المباراة (قناة بي إن سبورتس) القطرية الناقل الحصري الفضائي للبطولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، كما أعلنت قناة “تايم سبورت” اذاعة المباراة.

ويقدم مكتب الخليج 365 بث مباشر للمباراة دقيقة بدقيقة.