نتيجة مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب فى دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، فى احدى مباريات اليوم لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

تنطلق المباراة اليوم الجمعة 6-12-2019، على ملعب “الشهداء” بجمهورية الكونغو، فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مكة.

وفي المباراة الماضية خسر الرجاء الرياضي أمام الترجي التونسي بالجولة الأولى لدور المجموعات، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

أما فريق فيتا كلوب الكونغولي فخسر أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، بهدف دون رد، ليأتي خلف الترجي التونسي في ترتيب المجموعة الرابعة بالمركز الثاني.

آخر مواجهة بين الرجاء وفيتا كلوب، شهدت فوز الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى كأس الكونفدرالية الأفريقية 2018، والتي أقيمت على ملعب الشهداء بالكونغو.