رياضة | تعاون بين قوات الأمن وجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون بين قوات الأمن وجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة السلام، حضور كثيف من قبل جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل التواجد داخل ملعب "الأهلي" لمشاهدة مباراة الفريق ضد الهلال السوداني، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتواجدك الجماهير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل بداية المباراة حيث قامت بأداء صلاة الجمعة بالمساجد المحيطة، ثم العودة للدخول إلى مدرجات الملعب.

وشهدت عملية تأمين الجماهير من قبل القوات الأمنية، سهولة ويسر حيث سمحت بفتح المدرجات عقب صلاة الجمعة مباشرةً خوفًا من الإزدحام والتكدس خارجه.

Advertisements

وكانت الجهات الأمنية سمحت بحضور 15 ألف متفرج من جماهير القلعة الحمراء، لمؤازرة الفريق أمام بطل السودان بالجولة الثانية لدور المجموعات.

ويحل الهلال السوداني ضيفًا على الأهلي، بملعب "الأهلي" معقل الشياطين الحُمر في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الأهلي مشواره بدور المجموعات بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي في رادس بتونس، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية.