رياضة | 6 مواجهات قوية لأندية القاهرة والقليوبية في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مواجهات قوية لأندية القاهرة والقليوبية في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، منافسات الجولة الحادي عشر من المجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة والقليوبية بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبه، وتم تأجيل مباراة الغابة مع العبور لإشتراك فريق العبور في كأس مصر.

1- المرج مع السكة الحديد

يخوض فريق المرج صاحب المركز الرابع بقيادة على سليمان برصيد 16 نقطة لقاء هام فريق السكة الحديد المتصدر بقيادة جمعة مشهور برصيد 22 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز المرج على سراي القبة 4-2 وفاز فريق السكة على فريق البلاستيك بهدفين دون رد.

2- الشمس مع شباب بطا

يلتقي فريق الشمس صاحب المركز الثاني بقيادة طه شحاته برصيد 17 نقطة مع فريق مركز شباب بطا صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عابدين برصيد 16 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق الشمس من طوخ بهدف ، وفاز فريق بطا على فريق ألماظة بهدف أيضاً.

3- البلاستيك مع مصر للتأمين

يستضيف فريق البلاستيك صاحب المركز العاشر بقيادة تأمر عبد الخالق برصيد 11 نقطة فريق مصر للتأمين صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو عبده برصيد 17 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق مصر للتأمين على فريق الغابه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتلقى فريق البلاستيك الهزيمة بهدفين من السكة الحديد.

4- ألماظة مع سراى القبة

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يواجه فريق ألماظة صاحب المركز السابع بقيادة أحمد علي وأحمد جابر برصيد 13 نقطة فريق سراى القبة صاحب المركز الأخير بقيادة محسن يوسف برصيد 3 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية خسارة ألماظة بهدف من شباب بطا ،وتلقى سراى القبة الهزيمة من المرج بأربعة أهداف مقابل هدفين.

5- شباب الأميرية مع بنها

يلعب فريق شباب الأميرية صاحب المركز الثاني عشر بقيادة خالد سعد برصيد 10 نقاط مع فريق بنها صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد عبد الرؤوف برصيد 8 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق الأميرية من فريق العبور بهدفين نظيفين، وحصل فريق بنها على راحة.

6- بهتيم مع طوخ

يلتقي فريق بهتيم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 10 نقاط فريق طوخ صاحب المركز التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بهتيم مع فريق اتحاد الشرطة بهدف لكل منهما، وفاز فريق طوخ على فريق الشمس بهدف سامح عبد الحكيم.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 22 نقطة

2- الشمس 17 نقطة

3- مصر للتأمين 17 نقطة

4- المرج 16 نقطة

5- شباب بطا 16 نقطة

6- الغابة 14 نقطة

7- ألماظة 13 نقطة

8- الشرطة 13 نقطة

9- طوخ 12 نقطة

10- البلاستيك 11 نقطة

11- بهتيم 10 نقاط

12- الأميرية 10 نقاط

13- العبور 9 نقاط

14- بنها 8 نقاط

15- سراى القبة 3 نقاط