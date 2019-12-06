رياضة | ماني بتفوق على صلاح ويرشح لجائزة في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني بتفوق على صلاح ويرشح لجائزة في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر الماضي في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقدم ماني مستوى مذهلًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي في شهر نوفمبر الماضي حيث خاض 4 مباريات مع الريدز أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفًأ أخر.

وتضم قائمة المرشحين للفوز بجازة أفضل لاعب في شهر نوفمبر الماضي كلا من ديلي ألي لاعب توتنهام وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وسون مهاجم فريق توتنهام وسويونكو مدافع ليستر سيتي وراؤل خيمينيز لاعب وولفرهامبتون ولويس موسيت لاعب فريق شيفيلد يونايتد.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 43 نقطة حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مباراة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد.