رياضة | فايلر يعطي ديانج تعليمات خاصة قبل المشاركة أمام الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يعطي ديانج تعليمات خاصة قبل المشاركة أمام الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع المالي إليو ديانج لاعب وسط الفريق، قبل مواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص أن فايلر، أبلغ اللاعب بأنه سيكون أحد العناصر الأساسية في تلك المباراة، والاعتماد عليه في خط وسط الملعب لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق بسبب الإصابات.

كما طالب فايلر، اللاعب بضرورة الهدوء وعدم التوتر داخل أرضية الملعب، بعدما ظهر متسرعًا في بناء الهجمات بمباراة بني سويف، الأخيرة ضمن منافسات كأس مصر.

وحقق الأهلي فوزًا على بني سويف، بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

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ويغيب عن الأهلي، معظم لاعبي خط الوسط أبرزهم حمدي فتحي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد حسام عاشور قائد الفريق لأسباب فنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الجمعة وذلك عندما يستقبل ضيفه الهلال السوداني في تمام التاسعة مساء على ملعب السلام بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي افتتح مشواره بدور المجموعات بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد بالجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.