اونلاين | مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر اليوم 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر اليوم 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي شبيبة القبائل الجزائري مساء يوم الجمعة 06 ديسمبر2019 ضيفا على نادي الترجي الرياضي التونسي في منافسات دوري أبطال أفريقيا ضمن دور المجموعات، وذالك في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المنزه.

لمحة عن مباراة

الكاف يحذر الترجي من ألغاء المباراة امام شبيبة القبائل ،في حالة رمي جماهير الترجي لشهب الاصطناعية او الشماريخ داخل الملعب.

وهدا ماعتبرته أدارة الترجي تهديدا لها من منظمي دوري ابطال افريقيا.

وجدير بالدكر ان الترجي فاز على ممثل المغرب الرجاء الرياضي في مدينة الدار البيضاء بهدفين دون رد.

في تمكن ايضا شبيبة القبائل من تغلب على فيتا كلوب بهدف دون ردن في نفس المجموعة.

معلومات عن بث مباشر المباراة شبيبة القبائل ضد الترجي الرياضي:

إنطلاق المباراة : يوم الجمعة 06 ديسمبر2019

لبطولة: الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

المباراة: ”شبيبة القبائل vs الترجي الرياضي”

الساعة : 21:00 مصر، 22:00 السعودية

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الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

المعلق : ماجيتي نداي

ملعب : ملعب المنزه

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

يلتقي اليوم الجمعة، فريقا الترجي وشبيبة القبائل، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

وكان الترجي فاز في المباراة الماضية على نظيره الرجاء الرياضي المغربي بالجولة الأولى لدور المجموعات، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت في المغرب، أما شبيبة الجزائر ففاز على فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، ليأتي خلف الترجي التونسي في ترتيب المجموعة الرابعة، بالمركز الثاني.