اونلاين | yalla shoot| مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر اليوم 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot| مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر اليوم 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم الجمعة، فريقا الترجي وشبيبة القبائل، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل في دوري الابطال

وكان الترجي فاز في المباراة الماضية على نظيره الرجاء الرياضي المغربي بالجولة الأولى لدور المجموعات، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت في المغرب، أما شبيبة الجزائر ففاز على فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، ليأتي خلف الترجي التونسي في ترتيب المجموعة الرابعة، بالمركز الثاني.

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تعرف علي موعد مباراة الترجي وشبيبة القبائل اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2

معلق المباراة : محمد بركات

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية

مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر اليوم 6-12-2019 في دوري أبطال أفريقيا