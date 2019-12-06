اونلاين | رابط كورة لايف مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم hihi2

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الاهلي قد خاض أخر مواجهاتة أمام بني سويف ضمن منافسات الدور الثاني والثلاثون بكأس مصر وقد قرر فايلر إعطاء بعض إشارك بعض العناصر غير الأساسيين يأتي في المقدمة الحارس الدولي شريف إكرامي بالإضافة إلي الدولي المالي أليو ديانج ويعتبر عدم الأعتماد علي التشكيل الأساسي أمر منطقي إلي حدا ما وذلك من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين بالإخص أن يشارك في ثلاثة بطولات هذا الموسم ولكن التعديلات التي قام بها فايلر لم تجعلة يغير من أسلوبة فقد أعتمد أيضاً علي الضغط العالي علي الخصم والسيطرة علي الكرة ولكن كان هناك بعض النواقص بالأهلي جعلت أسلوب فايلر غير فعال لذلك قد ظهر الاهلي بشكل سلبي في الجانب الهجومي بالشوط الأول.

ما هي النقاط التي أثرت علي الأهلي هجومياً ؟ من أهم النقاط التي أثرت في الشكل الهجومي للأهلي بالشوط الأول هو الأعتماد علي اللاعب المغربي وليد أزارو كمهاجم صريح علي حساب جونيور أجاي ويمكن أن نقول أن وليد أزارو اللاعب الأنسب في طريقة فايلر وذلك بسبب أعتماد رينية فايلر علي رأس الحربة الصريح في عملية تحريك الكرة يمينًا ويسارًا كما كان يقوم أجاي بهذا الدور ولكن هناك فوارق فنية كبيرة بين جونيوز أجاي وأزارو أيضاً من ضمن أهم النقاط التي أثرت في الاهلي غياب الثنائي علي معلول ورمضان صبحي ثنائي الجبهة اليسري الذي يقدمون حلول كبيرة في منطقة الأطراف للخروج بالكرة والدخول لمنطقة الجزاء بالإخص أن منطقة العمق بالاهلي بها العديد من المشاكل الهجومية.

لذلك سنجد أن الاهلي كان لدية مشكلة في بداية الهجمات مما ترتب علي ذلك الأعتماد علي الكرات الهوائية سواء من خلال الأطراف أو من خلال الكرات الطولية المرسلة من ثنائي قلب الدفاع بالإضافة إلي الأعتماد المهارات والقدرات الفردية والتي كانت متمثلة في أحمد الشيخ الجناح الأيمن لذلك الاهلي قد ظهر بشكل يختلف كثيراً عن المواجهات الأخيرة التي قد خاضها خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة رينية فايلر ولكن بصورة عامة التراجع الكبير في مستوي الاهلي أمام بني سويف غير مقبول وذلك للفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين بالإخص أن بني سويف إحدي فرق دوري الدرجة الثانية.

حسن موسي المدير الفني لفريق بني سويف كان يعلم أن الاهلي لدية بعض المشاكل بصورة واضحة في منطقة وسط الميدان لذلك قد أعتمد علي عمل كثافة في منطقة العمق وبالإخص الضغط المتواصل علي الدولي المالي أليو ديانج وبالطبع من ضمن أهم الأسباب التي تجعل الاهلي لدية مشاكل في منطقة العمق هو مواصلة الأعتماد علي وليد سليمان كصانع ألعاب وذلك بالطبع ليس التوظيف الأيمن الذي يكون في أفضل حالاتة في منطقة الطرف وليس في منطقة العمق وبالتالي عدم وجود لاعب صاحب قدرات كبيرة في منطقة العمق سوي أليو ديانج وذلك جعل الاهلي لدية مشاكل كبيرة في منطقة العمق حيث كان هناك صعوبة في عمل ترابط بين وسط الميدان والثلث الأمامي بسبب الدخول المتكرر من جانب وليد سليمان لمنطقة الجزاء وذلك علي الرغم من أهمية تواجدة خارج منطقة الجزاء لعمل ترابط بين الخطوط.

صعوبة عمل ترابط بين الخطوط بسبب تحركات وليد سليمانصعوبة عمل ترابط بين الخطوط بسبب تحركات وليد سليمان

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بصورة عامة الاهلي لدية مشاكل كبيرة في وسط الميدان النقطة التي تعتبر الأضعف لدية الاهلي وذلك بسبب نوعية اللاعبين المتاحين لدية رينية فايلر حيث أن الاهلي لا يمتلك لاعب وسط ميدان صاحب قدرات هجومية كبيرة ومازال يتم الأعتماد علي عمرو السولية الذي لم يؤدي ما يجعلة مؤهل للتواجد بالتشكيلة الأساسية أيضاً محمد مجدي قفشة مازال لم يثبت نفسة لذلك الأعتماد علي صالح جمعة خلال الفترة المقبلة سيكون الحل الأمثل لدية فايلر.

ما هو التشكيل الأنسب بالنسبة الأهلي الليلة ؟ لن يكون هناك أختلافات كبيرة عن تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي ولكن سيكون هناك تعديل وحيد فق منطقة وسط الميدان حيث أن من المتوقع أن يتم الأعتماد علي أليو ديانج بجوار عمرو السولية ويتم الأعتماد علي محمد مجدي قفشة علي حساب وليد سليمان أما بالنسبة اللاعب القادر علي تعويض غياب أيمن أشرف قلب الدفاع فهناك عدة خيارات أهمها ياسر إبراهيم وأحمد فتحي ولكن من المتوقع أن يتم الأعتماد علي ياسر إبراهيم بجوار رامي ربيعة.

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يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الهلال السوداني في مواجهة عربية أخرى بتلك الجولة، في حين يحل النجم الساحلي التونسي ضيفاً على بلاتينيوم الزيمبابوي بالمجموعة ذاتها.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، إلى تجاوز بدايته الباهتة في المجموعة، عقب خسارته 0-1 أمام مضيفه النجم، حيث يتذيل ترتيب المجموعة حالياً بلا رصيد من النقاط.