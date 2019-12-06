اونلاين | youtube live مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW

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مباراة الاهلي والهلال بث مباشر ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا حيث يستضيف ستاد السلام مباراة الاهلي والهلال والتي تكمن أهميتها في عدة نقاط النقطة الأولي هو تذوق الاهلي طعم الأنتصارات الأفريقية تحت قيادة مديرة الفني الجديد رينية فايلر الذي قد تلقي هزيمة الأفريقية الأولي أمام النجم الساحلي التونسي بالجولة الأولي وذلك ما يزيد من أهمية المواجهة لدية المارد الأحمر ولكن الهلال السوداني سيخوض مواجهة الليلة ولدية دوافع كبيرة بعدما أن حقق أول ثلاثة نقاط بالجولة الأولي جعلتة يتواجد علي رأس المجموعة الثانية وذلك علي حساب بلاتينيوم الزيمبابوي ولكن الأختبار الحقيقي علي قدرة الهلال السوداني علي منافس الاهلي والنجم الساحلي علي خطف إحدي البطاقتين المؤهلتين لدور المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة الاهلي والهلال ستكون الأختبار الحقيقي بالنسبة رينية فايلر المدير الفني البلجيكي وذلك علي الرغم أن البعض كان يري أن مواجهة النجم الساحلي هي الأختبار الحقيقي بالنسبة الاهلي تحت قيادة رينية فايلر ولكن كان صعوبة كبيرة في الحكم علي رينية فايلر خلال مواجهة النجم الساحلي بسبب حالة الطرد التي قد تلقاها قلب الدفاع أيمن أشرف وذلك علي الرغم من البداية المباشرة للمارد الأحمر خلال تلك المواجهة التي كان تشير إلي مواصلة فايلر السير علي نفس النهج الخططي وذلك من أجل التحكم الكامل في رتم اللقاء وفرض أسلوبة وشخصيتة علي المنافس والاهلي قد وجد سهولة في تطبيق تلك النقطة بسبب التراجع الدفاعي من جانب النجم الساحلي في بداية المواجهة ولكن الأوضاع قد أختلفت بعدما أن حصل أيمن أشرف علي البطاقة الحمراء.

الاهلي قد خاض أخر مواجهاتة أمام بني سويف ضمن منافسات الدور الثاني والثلاثون بكأس مصر وقد قرر فايلر إعطاء بعض إشارك بعض العناصر غير الأساسيين يأتي في المقدمة الحارس الدولي شريف إكرامي بالإضافة إلي الدولي المالي أليو ديانج ويعتبر عدم الأعتماد علي التشكيل الأساسي أمر منطقي إلي حدا ما وذلك من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين بالإخص أن يشارك في ثلاثة بطولات هذا الموسم ولكن التعديلات التي قام بها فايلر لم تجعلة يغير من أسلوبة فقد أعتمد أيضاً علي الضغط العالي علي الخصم والسيطرة علي الكرة ولكن كان هناك بعض النواقص بالأهلي جعلت أسلوب فايلر غير فعال لذلك قد ظهر الاهلي بشكل سلبي في الجانب الهجومي بالشوط الأول.

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ما هي النقاط التي أثرت علي الأهلي هجومياً ؟ من أهم النقاط التي أثرت في الشكل الهجومي للأهلي بالشوط الأول هو الأعتماد علي اللاعب المغربي وليد أزارو كمهاجم صريح علي حساب جونيور أجاي ويمكن أن نقول أن وليد أزارو اللاعب الأنسب في طريقة فايلر وذلك بسبب أعتماد رينية فايلر علي رأس الحربة الصريح في عملية تحريك الكرة يمينًا ويسارًا كما كان يقوم أجاي بهذا الدور ولكن هناك فوارق فنية كبيرة بين جونيوز أجاي وأزارو أيضاً من ضمن أهم النقاط التي أثرت في الاهلي غياب الثنائي علي معلول ورمضان صبحي ثنائي الجبهة اليسري الذي يقدمون حلول كبيرة في منطقة الأطراف للخروج بالكرة والدخول لمنطقة الجزاء بالإخص أن منطقة العمق بالاهلي بها العديد من المشاكل الهجومية.

لذلك سنجد أن الاهلي كان لدية مشكلة في بداية الهجمات مما ترتب علي ذلك الأعتماد علي الكرات الهوائية سواء من خلال الأطراف أو من خلال الكرات الطولية المرسلة من ثنائي قلب الدفاع بالإضافة إلي الأعتماد المهارات والقدرات الفردية والتي كانت متمثلة في أحمد الشيخ الجناح الأيمن لذلك الاهلي قد ظهر بشكل يختلف كثيراً عن المواجهات الأخيرة التي قد خاضها خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة رينية فايلر ولكن بصورة عامة التراجع الكبير في مستوي الاهلي أمام بني سويف غير مقبول وذلك للفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين بالإخص أن بني سويف إحدي فرق دوري الدرجة الثانية.

حسن موسي المدير الفني لفريق بني سويف كان يعلم أن الاهلي لدية بعض المشاكل بصورة واضحة في منطقة وسط الميدان لذلك قد أعتمد علي عمل كثافة في منطقة العمق وبالإخص الضغط المتواصل علي الدولي المالي أليو ديانج وبالطبع من ضمن أهم الأسباب التي تجعل الاهلي لدية مشاكل في منطقة العمق هو مواصلة الأعتماد علي وليد سليمان كصانع ألعاب وذلك بالطبع ليس التوظيف الأيمن الذي يكون في أفضل حالاتة في منطقة الطرف وليس في منطقة العمق وبالتالي عدم وجود لاعب صاحب قدرات كبيرة في منطقة العمق سوي أليو ديانج وذلك جعل الاهلي لدية مشاكل كبيرة في منطقة العمق حيث كان هناك صعوبة في عمل ترابط بين وسط الميدان والثلث الأمامي بسبب الدخول المتكرر من جانب وليد سليمان لمنطقة الجزاء وذلك علي الرغم من أهمية تواجدة خارج منطقة الجزاء لعمل ترابط بين الخطوط.