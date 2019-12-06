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إيهاب جلال يعلن قائمة المصرى استعداد لمواجهة رينجرز فى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل أعلن ايهاب جلال المدير الفني للنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق والذي يبدأ عصر اليوم بالإسكندرية استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر والتي تجمعه بضيفه فريق اينوجو رينجرز النيجيري وهي المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الاسكندرية.

 

وتضم القائمة 21 لاعباً على النحو التالي :

 

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته

خط الدفاع : أحمد شوشة ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، عمر كمال ، محمود حمد ، بهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى ، مفتاح طقطق ، حسن علي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، أحمد عادل والذي تم إنهاء إجراءات قيده في القائمة الأفريقية.

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خط الهجوم : حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمود وادي ، أوستين أموتو.

 

و أنهى الجهاز الإداري بالنادي المصري إجراءات قيد اللاعب أحمد عادل بقائمة الفريق بالكونفيدرالية ،ليصبح من حق اللاعب المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

 

ويستضيف النادى المصرى نظيره اينوجو رنيجرز النيجيرى فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.

 

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيري

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