شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يعلن قائمة المصرى استعداد لمواجهة رينجرز فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم القائمة 21 لاعباً على النحو التالي :
حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته
خط الدفاع : أحمد شوشة ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، عمر كمال ، محمود حمد ، بهاء مجدي.
خط الوسط: عمرو موسى ، مفتاح طقطق ، حسن علي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، أحمد عادل ميسي والذي تم إنهاء إجراءات قيده في القائمة الأفريقية.
و أنهى الجهاز الإداري بالنادي المصري إجراءات قيد اللاعب أحمد عادل بقائمة الفريق بالكونفيدرالية ،ليصبح من حق اللاعب المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.
ويستضيف النادى المصرى نظيره اينوجو رنيجرز النيجيرى فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.
وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيري
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يعلن قائمة المصرى استعداد لمواجهة رينجرز فى الكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.