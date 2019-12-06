شكرا لقرائتكم صفحة القلعة الحمراء تستبدل استاد السلام بـ"الأهلى" فى ملعب مباراة الهلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبدلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على موقع فيس بوك، ملعب مباراة القلعة الحمراء المرتقبة أمام الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تقام على استاد السلام بـ "استاد الأهلي". ونشرت صفحة الأهلي موعد المباراة وعلقت " يوم المباراة! .. الهلال السوداني .. ‏ استاد الأهلي .. ‏ دوري أبطال إفريقيا .. ٩:٠٠ م " Advertisements وحصل النادي الأهلي على حق انتفاع باستاد السلام لمدة 25 عاماً مقبلاً بعد الاتفاق الذي أبرمه مسئولوا القلعة الحمراء مع شركة استادات. ويخوض النادي الأهلي ثاني جولاته في دور المجموعات أمام الهلال السوداني، وكان الفريق الأحمر قد تعرض للخسارة بهدف نظيف خارج الديار أمام النجم الساحلي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

الاهلى

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