شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الهلال .. محاضرة فنية أخيرة لفايلر قبل مواجهة بطل السودان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل التوجه لملعب السلام ، يعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محاضرة مع لاعبيه في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ، وذلك قبل مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

ويُعلن فايلر في المحاضرة الأخيرة تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، كما سيمنح المدرب السويسري التعليمات الأخيرة للاعبيه قبل المواجهة المرتقبة.

وأصطحب فايلر 20 لاعباً في معسكر مواجهة الهلال السوداني وهم محمد الشناوي ، شريف إكرامي، أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير.، وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو، مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن، قبل أن يتم استبعاد الأخير لأسباب فنية.