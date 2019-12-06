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جدة - عمرو شويل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر ماتش الاهلي والهلال السوداني



يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مع نظيره الهلال، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر ماتش الاهلي والهلال السوداني

تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السودني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد الأهلي " في( محافظة القاهرة _ مصر ) ."ملعب

تذاع لمباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"

يدخل فريق الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر ماتش الاهلي والهلال السوداني



لعب الهلال السوداني حتي الأن مباراة واحدة فقط ونجح في التغلب علي نظيره بلاتينيوم وأنتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الهلال وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، علي ملعب الهلال " ."

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بينما لعب الأهلي المصري مباراة واحدة فقط ايضا وتعثر أمام نظيره النجم الساحلي و أنتهت المباراة بنتيجة 0-1 ، وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري في إطار منافسات الجولة الاولي علي ملعب " الاولمبي برادس ".

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في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الهلال في التغلب علي نظيره الأهلي المصري بثلاثية مقابل لا شئ وذلك في مباراة الإياب التي جمعت بينه ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة في دور الثامنية من بطولة دوري ابطال افريقيا في عام 2007 .

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صرح رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأهلي أن فريقه يسعي بكل قوته للفوز علي نظيره السودني وتعويض النقاط التي فقدها في الجولة الأولي ، وقال فايلر من الضروري ان نحقق الفوز علي الهلال السودني اليوم وحصد الثلاث نقاط تحسين مركزنا في ترتيب المجموعة ، وتابع حديثه قائلاً نحن نحترم جميع المنافسين ، وكل الفرق المشاركة في البطولة قوية وتتمتع بامكانيات عالية فنية للغاية ، نحن درسنا المنافس بشكل جيد وسنقاتل من أجل الفوز واسعاد جماهير القلعة الحمراء وأختتم حديثة لابد أن نتأقلم ونتعامل جيداً مع جميع الظروف التي نواجهه ولدينا بدائل للغيابات ونحن نحترم جميع الفرق سواء من جنوب أو شمال أفريقيا .

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف ويستغل الأهلي عاملي الارض و الجمهور وخاصة أن المباراة علي ملعب " النادي الاهلي " الذي اعلن عنه مساء أمس في احتفالية كبيرة بداخل أستاد "التتش " ، وأختتم الفريق مساء أمس الخميس تدريباته تحضيراً لمواجهة اليوم ويعتبر لقاء مصيري بالنسبة للأحمر ، ويذكر أن المران جاء خفيفاً وترفيهياً للغاية من أجل تغلب الفريق علي حالة الاجهاد والتعب الذي يواجهه وضغط المباريات ، وخاض اللاعبين تقسيمة جماعية لكرة اليد ، وخاض محمد الشناوي وشريف أكرامي ومصطفي شوبير تمرينات فنية قوية للغاية .

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وبعد المران عقد السويسري رينية فايلر محاضرة فنية بالفديو في معسكر الفريق ، وتضمن لقطات لمباريات الهلال السودني كي يرصد نقاط الضعف والقوة لدي خصمه ، ومن المقرر أن يرتدي الأهلي اليوم زيه التقليدي الذي يتكومن من القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأحمر ، بينما يأتي الهلال بالطقم الازرق بالكامل .

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وتحث اللاعب : رامي ربيعة عن مواجهة الهلال قائلاً نحن نسعي لفوز وحصد النقاط وتعويض الخساره في المباراة الاولي امام النجم الساحلي ، وتابع حديثه جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة وعلي أتم استعداد للمباراة من حصد اول ثلاثنقاط غالية بالنسبه لنا ، وعلي علي أمر حضور الجماهير قائلا هذا الامر جيد للغاية من اجلنا ويسعد اللاعبين وهو أمرايجابي وحافزاً كبير والجماهير هي خير دافع لنا من أجل الفوز ونسعي لاسعادهم ، واختتم حديثه الجميع علي قلب راجل واحد وهدفنا هو التغلب علي المنافس .

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ابدي المدير الفني للهلال السودني صلاح ادم عن مدي سعادته بالتواجد في مصر ومواجهة الأهلي ،وقال سعيد للغاية بوجودي في مصر وتردبت من قبل في نادي الشرطة ، اضاف في تصريحاته قائلاً مواجهة الاهلي لم تكن سهلة اطلاقا وهي مهمة للغاية بالنسبه لنا ،نحن نحمل مشؤلية 37 مليون مشجع للهلال ونريد اسعادهم كما هو الحال في النادي الاهلي الذي يحمل متطلعات 100 مليون مشجع ، نحن نسعي للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم ، الجمهور أهم شي في اللقاء وواجب علينا اسعاده ، ونحن لا نخشي جمهور الأهلي ونحتول بقدر الامكان لخطف الثلاث نقاط والانفراد بالصدراة ، واكد بيشا لاعب الفريق انه يرغب في تقديم مباراة قوية وكبيرة للغاية امام الاحمر اليوم .