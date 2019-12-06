شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الهلال .. صلاح محسن خارج حسابات فايلر أمام الهلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج صلاح محسن مهاجم النادى الاهلى من حسابات المدير الفنى السويسري رينيه فايلر فى مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وأصطحب فايلر 20 لاعباً في معسكر مواجهة الهلال السوداني وهم محمد الشناوي ، شريف إكرامي، أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير.، وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو، مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.