شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الهلال .. صلاح محسن خارج حسابات فايلر أمام الهلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصطحب فايلر 20 لاعباً في معسكر مواجهة الهلال السوداني وهم محمد الشناوي ، شريف إكرامي، أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير.، وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو، مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد الهلال .. صلاح محسن خارج حسابات فايلر أمام الهلال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.