صدمة داخل جهاز الفراعنة لكرة اليد .. اعرف التفاصيل...

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وهو الأمر الذي ضرب إستعدادات منتخب مصر الشهر الحالي في مقتل خاصة وأن الفترة الحالية هي الأهم بالنسبة للجهاز الفني للتركيز التام في رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبي المنتخب قبل خوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 وحتي 28 من يناير المقبل والتي سيتأهل الفائز باللقب فيها إلي نهاإيات دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو العام المقبل بينما سيخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث في البطولة تصفيات الملحق مع ثواني أمم أوروبا وأمريكا الجنوبية أبريل المقبل .
وتعرض كريم أيمن الجناح الأيسر للمنتخب الوطني ونادي الزمالك للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للقدم اليمني ولن يتمكن من العودة للملاعب قبل شهر من الأن بعدما أجبره الطبيب المعالج علي السير علي عكازات لمدة ثلاثة أسابيع فيما تعرض وسام نوار لاعب الدائرة للمنتخب ونادي الزمالك للإصابة في كاحل القدم وستستغرق فترة علاجه ما بين ثلاثة إلي أربعة أسابيع قبل العودة للملاعب وقبل إنطلاق بطولة أفريقيا بأيام قليلة .
وأصيب إبراهيم المصري المدافع الأيسر لمنتخب مصر والنادي الأهلي بنزلة شعبية حادة وأمره الطبيب بالراحة التامة في من له لمدة 3 أسابيع بينما تعرض إسلام حسن صانع ألعاب المنتخب والنادي الأهلي إلي إصابة خطيرة أثناء قيامه بالتدريب في الجيمانزيوم حيث تعرض إلي قطع في العضلة التي تربط الكتف بالصدر وتم نقله إلي المستشفي للعلاج وقال له الطبيب المعالج أنه سيحتاج إلي مدة ثلاثة شهور علي الأقل للتعافي من إصابته .
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