شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يهزم قطر ويتأهل إلى نهائي كأس الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بلغ المنتخب السعودي نهائي خليجي 24 عقب فوزه على المستضيف منتخب قطر 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الجنوب بالعاصمة الدوحة، في الدور نصف النهائي للمسابقة، يوم الخميس.

ويدين المنتخب السعودي بهذا الفوز لمهاجمه عبدالله الحمدان الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 28 والذي طار بالأخضر لمواجهة البحرين في النهائي.

وبدأت المباراة بهجومٍ قطري كاد أن يثمر عن هدف السبق حينما تلقى مهاجمه المعز علي تمريرة مميزة من زميله بيدرو إلا أنه فشل في تحويلها للشباك. ورد المنتخب السعودي سريعاً وكاد مهاجمه فراس البريكان أن يسجل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الحمدان ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس سعد الدوسري الذي تصدى لها بصعوبة. وعند الدقيقة 28 تمكن الأخضر من افتتاح التسجيل عن طريق المهاجم عبدالله الحمدان الذي ارتقى لعرضية زميله سلطان الغنام وحول الكرة برأسه استقرت في شباك قطر.

وحاول المنتخب القطري تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه عبدالعزيز حاتم كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها.

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وفي الشوط الثاني فرض المنتخب القطري سيطرته وكثف هجومه نحو مرمى المنتخب السعودي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة لاستغلال اندفاع أصحاب الأرض.

وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب القطري للاعبه عبدالعزيز حاتم الذي نفذ ركلة ركنية بطريقة ذكية بعدما حولها مباشرة نحو المرمى إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس فواز القرني.

وواصل المنتخب القطري هجومه وكاد لاعبه كريم بو ضيف أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة. وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب السعودي حينما تلقى لاعبه محمد كنو تمريرة من زميله سلطان الغنام ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وكثف المنتخب القطري هجومه في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل إلا أنه فشل بسبب صلابة الدفاع السعودي وحارسه لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بهدف نظيف ليطير لمواجهة المنتخب البحريني الذي تأهل عقب فوزه على المنتخب العراقي بركلات الترجيح.