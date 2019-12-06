شكرا لقرائتكم أرسنال يخسر من برايتون ويصل إلى تعثره التاسع على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ضاعف برايتون من جراح مضيفه أرسنال، بعدما تغلب عليه 2 - 1 مساء يوم الخميس في المرحلة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 19 نقطة في المركز العاشر، في حين ارتفع رصيد برايتون، الذي وضع حدا لسلسلة هزائمه في البطولة، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة، إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
وبادر برايتون بالتسجيل عن طريق لاعبه آدم ويستر في الدقيقة 36، لكن أليكسندر لاكازيت أدرك التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 50.
وأحرز نيال موباي الهدف الثاني لبرايتون، ليمنح فريقه أول انتصار له في البطولة منذ الثاني من نوفمبر الماضي، حينما تغلب 2 - صفر على ضيفه نورويتش سيتي في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.
وتأتي تلك الخسارة، لتزيد من معاناة أرسنال، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في مبارياته التسع الأخيرة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق خلالها خمسة تعادلات مقابل أربع هزائم.
كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يخسر من برايتون ويصل إلى تعثره التاسع على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.