شكرا لقرائتكم إقالة ماركو سيلفا من تدريب إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، إقالة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا من تدريب الفريق، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق في بطولة الدوري.

وذكر إيفرتون في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "النادي يؤكد أن المدرب ماركو سيلفا غادر الفريق، المالك فرهاد موشيري ورئيس النادي بيل كين رايت ومجلس الإدارة، يشكرون ماركو على خدماته للفريق طوال الـ18 شهرًا الماضية، ويتمنون له النجاح في المستقبل".

وتابع البيان أن دانكن فيرغسون لاعب الفريق السابق، سيتولى مسؤولية تدريب الفريق في مباراته أمام تشيلسي يوم السبت المقبل.

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واختتم إيفرتون بيانه: "النادي يؤكد على أنه سيسعى للتعاقد مع مدير فني بصفة دائمة في أقرب وقت ممكن".

وتأتي هذه الإقالة بعدما تعرض إيفرتون أمس الأربعاء لهزيمة ثقيلة 2 - 5 أمام غريمه التقليدي ليفربول.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة ، بعد مرور 15 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي.