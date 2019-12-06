شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحاضر لاعبى الأهلى قبل التوجه لمباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر محاضرة مع لاعبيه فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء قبل التوجه لملعب السلام لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام، وبالتحديد فى تمام الساعة التاسعة مساء، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويُعلن فايلر فى المحاضرة الأخيرة تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، كما سيمنح المدرب السويسرى التعليمات الأخيرة للاعبيه قبل المواجهة المرتقبة.

واصطحب فايلر 20 لاعباً فى معسكر مواجهة الهلال السودانى وهم محمد الشناوى ، شريف إكرامى، أحمد فتحي ،رامى ربيعة ، محمد هانى ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير، وليد سليمان ، رمضان صبحى ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدى أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو، مروان محسن ، جونيور أجايى ، وليد أزارو ، صلاح محسن، قبل أن يتم استبعاد الأخير لأسباب فنية.