شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يتأهل إلى نصف نهائى الجائزة الكبرى للتايكوندو بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو إلى منافسات نصف نهائى بطولة الجائزة الكبرى بوزن 80 كجم، بعد الفوز على بطل النرويج 16 / 8، التى تستمر على مدار يومين فى روسيا.

كما تأهلت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو إلى منافسات ربع نهائى البطولة وزن تحت 67 كجم، بعد الفوز على اللاعبة الكورية هيرى أوه بدور الـ16 من البطولة بنتيجة 36 / 19.

ويشارك فى بمنافسات البطولة أفضل 16 لاعبا فى كل وزن من الموازين الأولمبية الثمانية (4 رجال و4 سيدات)، ويرأس بعثة المنتخب عمرو سليم رئيس الاتحاد.