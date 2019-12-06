شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش يوضح سبب مخاطبة الاتحاد الدولى لإلغاء بطولة أردك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش عن سبب مخاطبة الاتحاد المصرى نظيره الدولى لإلغاء بطولة أردك للناشئين، والتى كان من المقرر إقامتها للناشئين والناشئات تحت 11 / 13 / 15 / 17 / 19 سنة. وقال عاصم خليفة، فى تصريحات حاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك بطولتين يجب التفرقة بينهما وهما بطولة مصر الدولية للاسكواش التابعة للاتحاد المصرى، وبطولة أردك التابعة لأحد الأندية. وأضاف خليفة: منظموا بطولة أردك أرسلوا إلى الاتحاد الدولى يطلبون تنظيم بطولتهم تحت اسم مصر الدولية للاسكواش، وهو ما يتعارض مع البطولة التى ينظمها الاتحاد المصرى، مما جعل الاتحاد يستخدم حقه فى طلب إلغاء تلك البطولة من جدول الاتحاد الدولى.

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