شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يختار 21 لاعبًا فى قائمة المصري لمواجهة رينجرز بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصري ، قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق والذى يبدأ عصر اليوم بالإسكندرية استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها السابعة عشرة والتى تجمعه بضيفه فريق اينوجو رينجرز النيجيرى وهى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الإسكندرية.

وتضم قائمة المصرى 21 لاعباً على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته

خط الدفاع : أحمد شوشة، كريم العراقى، اسلام أبو سليمة، عمر كمال، محمود حمد، بهاء مجدى.

خط الوسط: عمرو موسى، مفتاح طقطق، حسن على، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، حجاج عويس، اسلام عطية، أحمد عادل ميسى والذى تم إنهاء إجراءات قيده فى القائمة الأفريقية.

خط الهجوم : حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادى، أوستين أموتو.

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وأنهى الجهاز الإدارى بالنادى المصري إجراءات قيد اللاعب أحمد عادل بقائمة الفريق بالكونفدرالية ليصبح من حق اللاعب المشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.

ويستضيف النادى المصرى نظيره اينوجو رنيجرز النيجيرى فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.