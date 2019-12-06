شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات تمنح النصر "الثقة" قبل مواجهة الاتحاد فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق النصر معسكراً مغلقاً بالإسكندرية عقب ختام مران اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، غدا السبت، فى الثانية والنصف ظهراً ضمن دور الـ 32 بكأس مصر.

ويسعى النصر بقيادة سيد عيد لتحقيق الفوز والاستمرار بمسابقة الكأس، خاصة أن الفريق تفوق على الاتحاد فى أربع مواجهات من ستة، منهما مواجهتان فى كأس مصر بينما تغلب الاتحاد على النصر فى مباراتين فقط.

وتشهد صفوف النصر غياب ثنائى حراسة المرمى مصطفى حطيبة وأحمد جمال للإصابة.

وأبدى سيد عيد تفاؤله بمواجهة الاتحاد، خاصة أن استاد الإسكندرية ''وشه حلو'' على النصر أمام زعيم الثغر، موضحاً أن فريقه استعد بقوة لهذه المباراة، مُشدداً على قوة فريق الاتحاد الذى يقدم أداءً جيداً هذا الموسم، ودرس الفريق بشكل جيد ووضع يده على نقاط القوة والضعف، مؤكداً أن النصر سيلعب من أجل تحقيق الفوز.