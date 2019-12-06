الأهلي يستبعد صلاح محسن من مواجهة الهلال السودانى فى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للنادي الأهلي ، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، صلاح محسن مهاجم الفريق من مواجهة الهلال السودانى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
واصطحب فايلر 20 لاعباً فى معسكر مواجهة الهلال السودانى وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، أحمد فتحى، رامى ربيعة، محمد هانى، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، سعد سمير، وليد سليمان، رمضان صبحى، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة، أليو ديانج، جيرالدو، مروان محسن، جونيور أجايى، وليد أزارو، وصلاح محسن.
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