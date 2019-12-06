شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس يفرض نفسه على تشكيل بيراميدز بعد سداسية النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق دودو الجباس، مهاجم فريق بيراميدز، فى مواجهة النجوم التى أقيمت أمس، وانتهت بفوز بيراميدز بسداسية مقابل هدف، أحرز منها دودو الجباس هدفين وصنع هدفين فى دور الـ 32 لكأس مصر.

أهداف مباراة بيراميدز والنجوم

وحقق فريق بيراميدز الفوز على النجوم بسداسية مقابل هدف في دور الـ 32 لكأس مصر ، أحرزها دودو الجباس هدفين وإبراهيم حسن وعبد الله بكري وجون انطوي ، ومحمود السيد مدافع النجوم بالخطأ في مرماه.

المدير الفني لفريق بيراميدز: نجحنا فى التعامل مع ضغط المباريات

من جهته طالب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفنى لفريق بيراميدز، من المسئولين فى لجنة المسابقات باتحاد الكرة بمراعاة مواعيد مباريات الدوري وكأس مصر.

وأضاف ديسابر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة Time sport " ، "اتحاد الكرة لم يراع الأندية المصرية سواء في مواعيد مباريات الدورى أو الكأس، واتحاد الكرة يجب أن يحمى لاعبيه، مبدياً اندهاشه كيف لفريق النجوم أن يلعب مباراتين خلال 48 ساعة فقط .

وأشار ديسابر إلى أن الجهاز الفنى لبيراميدز نجح فى التعامل مع ضغط المباريات خاصة أننا لدينا فريقين وأى لاعب يستطيع أن يشارك بشكل أساسى .

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