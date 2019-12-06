شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى زيه التقليدى وأول أغسطس "أحمر × أسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويرتدى بطل أنجولا فى المباراة زيه المكون من اللونين الأحمر والأسود، بينما يرتدى حارس مرماه زيه باللون الأصفر بينما يرتدى حارس الزمالك زى باللون الأخضر.

ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل مازيمبى الكونغولى المركز الأول بثلاث نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.