شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقيد أحمد عادل في القائمة الأفريقية قبل مواجهة رينجرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الجهاز الإداري بالنادي المصري إجراءات قيد اللاعب أحمد عادل بقائمة الفريق بالكونفيدرالية ،ليصبح من حق اللاعب المشاركة في مباريات الفريق المقبلة والتى يستهلها بملاقاة رينجرز النيجيرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات.
ويستضيف النادى المصرى نظيره اينوجو رنيجرز النيجيرى فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.
وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.
وفاز المصرى البورسعيدى على مضيفه نواذيبو الموريتانى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.
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