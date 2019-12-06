شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك في مواجهة أول أغسطس الأنجولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غدٍ السبت على ملعب السلام بالقاهرة. وضمت القائمة: Advertisements محمد عواد – محمد أبو جبل في حراسة المرمي محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم امام – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – احمد زيزو – يوسف اوباما – محمد اوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – مصطفي فتحي – اشرف بن شرقي فى خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم.

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