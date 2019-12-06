شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يقيل ماركو سيلفا في أعقاب سلسلة من النتائج المخيبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إنه استغنى عن مدربه ماركو سيلفا في أعقاب سلسلة من النتائج المخيبة تراجع بسببها لمنطقة الهبوط.
ووصل سيلفا إلى ملعب جوديسون بارك في مايو أيار 2018 وترك النادي بعد هزيمة ساحقة 5-2 أمام غريمه ليفربول يوم الأربعاء ليتراجع للمركز 18 برصيد 14 نقطة.
وخسر إيفرتون في تسع من 15 مباراة في الدوري هذا الموسم. وقال النادي في بيان بموقعه على الانترنت ”يؤكد إيفرتون رحيل المدرب ماركو سيلفا“.
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