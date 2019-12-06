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إيفرتون يقيل ماركو سيلفا في أعقاب سلسلة من النتائج المخيبة

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رويترز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

‬‬قال إيفرتون المنافس في الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إنه استغنى عن مدربه ماركو سيلفا في أعقاب سلسلة من النتائج المخيبة تراجع بسببها لمنطقة الهبوط.

ووصل سيلفا إلى ملعب جوديسون بارك في مايو أيار 2018 وترك النادي بعد هزيمة ساحقة 5-2 أمام غريمه يوم الأربعاء ليتراجع للمركز 18 برصيد 14 نقطة.

وخسر إيفرتون في تسع من 15 مباراة في الدوري هذا الموسم. وقال النادي في بيان بموقعه على الانترنت ”يؤكد إيفرتون رحيل المدرب ماركو سيلفا“.

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