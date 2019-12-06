شكرا لقرائتكم خبر عن بيع قميصين لبيليه ومارادونا بـ37.5 ألف يورو في مزاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (تورينو/إيطاليا)

بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمبلغ 30 ألف يورو خلال مزاد لأشياء رياضية ذات قيمة، أقيم في مدينة تورينو الإيطالية.

وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في يوليو عام 1971.

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أما ابرز عمليات الشراء الأخرى خلال هذا المزاد، فكان القميص الأصفر للدراج الإيطالي الشهير فاوستو كوبي خلال طواف فرنسا عام 1952 الذي بيع بمبلغ 25 ألف يورو.

كما بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون الأزرق ارتداه لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (أصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وحاليا يوروبا ليغ) مقابل 9400 يورو، إضافة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989-1990 مقابل 7500 يورو.

كما اشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيسبول الذي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة مقابل 425 يورو.