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ميتشو: أمتلك عدة عروض.. ومستمر فى أفريقيا للدفاع عن رحلتى...

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جدة - عمرو شويل أكد الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للزمالك، إنه مستمر خلال الوقت الحالى داخل القارة الإفريقية، وذلك بعد نهاية مهمته بالقاهرة عقب رحيله عن قيادة الزمالك وتولى الفرنسى باتريس كارتيرون المهمة الفنية للفريق الأبيض.

 

وتابع "ميتشو" لـ"الخليج 365":"أمتلك مجموعة من العروض وسأستمر فى إفريقيا للدفاع عن رحلتى داخل القارة بعد نهاية مسيرتى مع الزمالك ولكن أنا الآن فى راحة ووكيلى لديه مجموعة من العروض".

 

وأنهى الصربى ميتشو مسيرته مع فريق الزمالك والتى امتدت إلى 13 مباراة فقط، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلا وحيدا وخسر فى 4 مباريات.

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