شكرا لقرائتكم ميتشو: أمتلك عدة عروض.. ومستمر فى أفريقيا للدفاع عن رحلتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأنهى الصربى ميتشو مسيرته مع فريق الزمالك والتى امتدت إلى 13 مباراة فقط، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلا وحيدا وخسر فى 4 مباريات.
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