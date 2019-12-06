شكرا لقرائتكم براعم الأهلي تقسو على المعادي واليخت بسباعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2006 من الفوز، على ضيفه المعادي واليخت، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة .

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: إبراهيم عادل – أحمد رضا – فارس الشافعي – محمد طارق.

الوسط: يوسف فؤاد – محمد شريف – عمر معوض – ياسين العزبي – عمر زكريا.

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الهجوم: محمد أحمد سعد .

وشارك الحارس فتحي مصطفى بدلاً من محمد ابو جريشة، وأكرم عبد العاطي بدلاً من ياسين العزبي، وأمير علاء بدلاً من محمد طارق، وعمر سرساوي بدلاً من محمد أحمد سعد، وعبد الرحمن النحاس بدلاً من محمد شريف، ومصطفى أشرف بدلاً من أحمد رضا، وعبد الرحمن هاني بدلاً من فتحي مصطفى، وهشام مصطفى بدلاً من عمر زكريا.

تقدم المعادي واليخت أولاً، ثم سجل الأهلي أهدافه السبعة عن طريق عمر معوض (هدفين)، وعبد الرحمن النحاس وعمر سرساوي ومحمد شريف وهشام مصطفى وإبراهيم عادل بهدف واحد لكل منهم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات، حيث فاز اعتبارياً في الجولة الأولى 2/0 على مركز شباب سراي القبة الذي لم يحضر لخوض المباراة، ثم فاز على شباب عرب الحصن 6/0 ، وعلى السكة الحديد 4/1، وعلى النصر 3/1، وعلى الطيران 6/0، وعلى شباب الأميرية 3/0، وعلى المعادي واليخت 7/1، مسجلاً 31 هدفاً مقابل 3 أهداف في مرماه، ويتبقي له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام شباب حلوان الجديدة، كما أن مباريات الجولة الثامنة تأجلت بالكامل، بسبب معسكر منتخب القاهرة مواليد 2005 و 2006، والذي أقيم الأسبوع الماضي.

يذكر أن مباريات مواليد 2006 تقام على مدار 70 دقيقة بواقع 35 دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق خلالها إجراء 8 تبديلات.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي تامر حفني مديراً فنياً وأحمد جمال مدرباً للفريق ومحمد سعد مدرباً مساعداً وعلى خليل مدرباً لحراس المرمى وأشرف عثمان طبيبا وأحمد فؤاد إدارياً وإبراهيم رشاد إخصائيا للتدليك .