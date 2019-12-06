شكرا لقرائتكم استبعاد عمر السعيد وبامبو من قائمة الزمالك أمام أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غدٍ السبت على ملعب السلام بالقاهرة. وجاء قائمة الزمالك كالتالى: محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي. Advertisements محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع. طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - شيكابالا - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي فى خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم. وشهدت قائمة الزمالك استبعاد عمر السعيد وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد صبحى فيما يستمر غياب محمود الونش عن الزمالك للإصابة وكذلك المغربى خالد بوطيب فيما شهدت القائمة عودة مصطفى محمد ومحمود علاء ومحمد عواد بعد غيابهم عن لقاء الفريق الأخير أمام الشرقية.

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