شكرا لقرائتكم استبعاد عمر السعيد وبامبو من قائمة الزمالك أمام أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء قائمة الزمالك كالتالى:
محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي.
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - شيكابالا - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي فى خط الوسط.
مصطفي محمد في خط الهجوم.
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