شكرا لقرائتكم الأهلي والهلال السوداني .. وائل جمعة يحذر لاعبي الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: الهلال السوداني ناد بتاريخ كبير وله إمكانيات فنيه جيده قد تسبب بعض المشاكل لنادينا..
يجب على اللاعبين التركيز ودخول المباراه بقوه ومحاولة تسجيل الأهداف منذ البدايه كي لا تصبح الأمور أصعب مع تقدم الدقائق..
وكان النادي الأهلي قد تعرض للهزيمة في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام النجم الساحلي التونسي والتي أقيمت على ملعب رادس بهدف نظيف.
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