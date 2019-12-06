شكرا لقرائتكم الأهلي والهلال السوداني .. وائل جمعة يحذر لاعبي الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة الهلال السوداني، في ثاني جولات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساءً على استاد السلام.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: الهلال السوداني ناد بتاريخ كبير وله إمكانيات فنيه جيده قد تسبب بعض المشاكل لنادينا..

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يجب على اللاعبين التركيز ودخول المباراه بقوه ومحاولة تسجيل الأهداف منذ البدايه كي لا تصبح الأمور أصعب مع تقدم الدقائق..

وكان النادي الأهلي قد تعرض للهزيمة في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام النجم الساحلي التونسي والتي أقيمت على ملعب رادس بهدف نظيف.