شكرا لقرائتكم الزمالك يرتدى الأبيض وأول أغسطس "أحمر × أسود"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، عن ارتداء الفريق الأبيض لزيه التقليدى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وسيرتدى بطل أنجولا فى المباراة زيه المكون من اللونين الأحمر والأسود بينما سيرتدى حارس مرماه زيه باللون الأصفر بينما سيرتدى حارس الزمالك زى باللون الأخضر.

ويحتل الزمالك، المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط فيما يحتل مازيمبى الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.