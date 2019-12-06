شكرا لقرائتكم الزمالك يرتدى الأبيض وأول أغسطس "أحمر × أسود"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيرتدى بطل أنجولا فى المباراة زيه المكون من اللونين الأحمر والأسود بينما سيرتدى حارس مرماه زيه باللون الأصفر بينما سيرتدى حارس الزمالك زى باللون الأخضر.
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