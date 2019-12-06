شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الهلال .. أحمد صلاح حسني: بالتوفيق للنسر الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد صلاح حسني نجم النادي الأهلي السابق، على دعم الفريق الأحمر الذي يستعد لخوض ثاني جولاته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساءً على استاد السلام.

وكتب حسني عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "بالتوفيق للنسر الاحمر اليوم مباراه ان شاء الله تكون بدايه لعوده التوازن الافريقي بشكل ونتيجه جيده ... #الأهلي المصرى #دوريأبطال_أفريقيا.

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وكان النادي الأهلي قد تعرض للهزيمة في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام النجم الساحلي التونسي والتي أقيمت على ملعب رادس بهدف نظيف.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة ويحضر مباراة الليلة 15 ألف مشجع حصل الاهلي على موافقة بتواجدهم في مدرجات إستاد السلام.