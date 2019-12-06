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شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الهلال .. أحمد صلاح حسني: بالتوفيق للنسر الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب حسني عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "بالتوفيق للنسر الاحمر اليوم مباراه ان شاء الله تكون بدايه لعوده التوازن الافريقي بشكل ونتيجه جيده ... #الأهلي المصرى #دوريأبطال_أفريقيا.
ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة ويحضر مباراة الليلة 15 ألف مشجع حصل الاهلي على موافقة بتواجدهم في مدرجات إستاد السلام.
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