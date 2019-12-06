اخبار الرياضه

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الهلال .. الشحات وأجاي يقودان هجوم الأحمر...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الهلال .. الشحات وأجاي يقودان هجوم الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سيدفع به في مباراة  الهلال السوداني فى التاسعة من مساء اليوم باستاد السلام فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى ابطال أفريقيا.

 

ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الهلال ، كلاً من ، محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ،  أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، وليد سليمان ، رمضان صبحي ، حسين الشحات وأجاي.

 

ويغيب أيمن أشرف عن مباراة الهلال للايقاف كما يغيب على معلول ومحمود متولى وحمدى فتحي  عن المباراة بسبب الاصابة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الهلال .. الشحات وأجاي يقودان هجوم الأحمر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا