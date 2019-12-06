شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الهلال .. الشحات وأجاي يقودان هجوم الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويغيب أيمن أشرف عن مباراة الهلال للايقاف كما يغيب على معلول ومحمود متولى وحمدى فتحي عن المباراة بسبب الاصابة .
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