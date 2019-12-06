شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الهلال .. الشحات وأجاي يقودان هجوم الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سيدفع به في مباراة الهلال السوداني فى التاسعة من مساء اليوم باستاد السلام فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى ابطال أفريقيا.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الهلال ، كلاً من ، محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، وليد سليمان ، رمضان صبحي ، حسين الشحات وأجاي.

ويغيب أيمن أشرف عن مباراة الهلال للايقاف كما يغيب على معلول ومحمود متولى وحمدى فتحي عن المباراة بسبب الاصابة .