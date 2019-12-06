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المصري ينهى إجراءات قيد نجمه بقائمة الكونفدرالية استعدادا لـ "رينجرز"...

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جدة - عمرو شويل أنهى الجهاز الإداري بالنادي المصري البورسعيدي، إجراءات قيد اللاعب أحمد عادل، بقائمة الفريق بالكونفيدرالية، ليصبح من حق اللاعب المشاركة في مباريات الفريق المقبلة والتي يستهلها بملاقاة رينجرز النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

 

ويستضيف النادى المصرى نظيره اينوجو رنيجرز النيجيرى فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.

 

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وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

 

وفاز المصرى البورسعيدى على مضيفه نواذيبو الموريتانى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

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