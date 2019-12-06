شكرا لقرائتكم المصري ينهى إجراءات قيد نجمه بقائمة الكونفدرالية استعدادا لـ "رينجرز"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الجهاز الإداري بالنادي المصري البورسعيدي، إجراءات قيد اللاعب أحمد عادل، بقائمة الفريق بالكونفيدرالية، ليصبح من حق اللاعب المشاركة في مباريات الفريق المقبلة والتي يستهلها بملاقاة رينجرز النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويستضيف النادى المصرى نظيره اينوجو رنيجرز النيجيرى فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.

Advertisements

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وفاز المصرى البورسعيدى على مضيفه نواذيبو الموريتانى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.