شكرا لقرائتكم المصري ينهى إجراءات قيد نجمه بقائمة الكونفدرالية استعدادا لـ "رينجرز"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستضيف النادى المصرى نظيره اينوجو رنيجرز النيجيرى فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.
وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.
وفاز المصرى البورسعيدى على مضيفه نواذيبو الموريتانى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.
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