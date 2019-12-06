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وصول طاقم التحكيم السوداني لمواجهة المصري ورينجرز بالكونفدرالية للإسكندرية...

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جدة - عمرو شويل وصل طاقم التحكيم  السوداني المكلف بإدارة مباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيري بالكونفدرالية يصل إلى الإسكندرية، استعداداً لإدارة مباراة الفريق البورسعيدي أمام نظيره النيجيري يوم الأحد المقبل، في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويتكون الطاقم من: الفاضل محمد حسين  حكمًا للساحة ومعه كل من عمر حامد مساعدًا أول وعبد الجابر محمد مساعدًا ثانيا ، وصبري فضل حكمًا رابعًا.

 

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ويستضيف النادي المصري ونظيره اينوجو رنيجرز النيجيري في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الاسكندرية.

 

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

 

وفاز المصري البورسعيدي على مضيفه نواذيبو الموريتانى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

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