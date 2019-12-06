شكرا لقرائتكم وصول طاقم التحكيم السوداني لمواجهة المصري ورينجرز بالكونفدرالية للإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتكون الطاقم من: الفاضل محمد حسين حكمًا للساحة ومعه كل من عمر حامد مساعدًا أول وعبد الجابر محمد مساعدًا ثانيا ، وصبري فضل حكمًا رابعًا.
وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.
وفاز المصري البورسعيدي على مضيفه نواذيبو الموريتانى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طاقم التحكيم السوداني لمواجهة المصري ورينجرز بالكونفدرالية للإسكندرية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.