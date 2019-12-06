شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني قبل مباراة الأهلي والهلال: بالتوفيق للنسر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد صلاح حسني، نجم النادي الأهلي السابق، على دعم الفريق الأحمر الذي يستعد لخوض ثانى جولاته فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساءً على استاد السلام.

وكتب حسنى عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "بالتوفيق للنسر الأحمر اليوم مباراة إن شاء الله تكون بداية لعودة التوازن الأفريقى بشكل ونتيجة جيدة... #الأهلي المصرى #دوري أبطال_أفريقيا.



احمد صلاح حسني

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وكان النادي الأهلي قد تعرض للهزيمة في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام النجم الساحلي التونسي والتي أقيمت على ملعب رادس بهدف نظيف.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة ويحضر مباراة الليلة 15 ألف مشجع حصل الاهلي على موافقة بتواجدهم في مدرجات إستاد السلام.