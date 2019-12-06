شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو لـ"الخليج 365": مستمر فى أفريقيا للدفاع عن رحلتى.. وأمتلك عدة عروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربى ميتشو ، المدير الفنى السابق للزمالك، أنه مستمر خلال الوقت الحالى داخل القارة الأفريقية، بعد نهاية مهمته بالقاهرة عقب رحيله عن قيادة الزمالك وتولى الفرنسى باتريس كارتيرون المهمة الفنية للفريق الأبيض.

وأضاف "ميتشو" لـ"الخليج 365"، "أمتلك مجموعة من العروض ومستمر فى أفريقيا للدفاع عن رحلتى داخل القارة بعد نهاية مسيرتى مع الزمالك، ولكن أنا الآن فى راحة ووكيلى لديه مجموعة من العروض".

وأنهى الصربى ميتشو مسيرته مع فريق الزمالك والتى امتدت إلى 13 مباراة فقط، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلا وحيدا وخسر فى 4 مباريات.