تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال.. قفشة بجوار السولية.. وأجايى فى الهجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم باستاد السلام بالجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويضم تشكيل الأهلى المتوقع فى مباراة الهلال كلاً من: محمد الشناوى، محمد هانى، رامى ربيعة، أحمد فتحى، محمود وحيد، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، وليد سليمان، رمضان صبحى، حسين الشحات، وأجايى.
ويغيب أيمن أشرف عن مباراة الهلال للإيقاف، كما يغيب على معلول ومحمود متولى وحمدى فتحى بسبب الإصابة.
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