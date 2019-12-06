شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم تحكيم مباراة المصرى ورينجرز إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل طاقم التحكيم السودانى المكلف بإدارة مباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيرى بالكونفيدرالية إلى الإسكندرية، استعداداً لإدارة مباراة الفريق البورسعيدى أمام نظيره النيجيرى المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم طاقم التحكيم كلا من: الفاضل محمد حسين حكمًا للساحة، ومعه كل من عمر حامد مساعدًا أول، وعبد الجابر محمد مساعدًا ثانيا، وصبرى فضل حكمًا رابعًا.

ويستضيف النادى المصرى ونظيره اينوجو رنيجرز النيجيرى فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.

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وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وفاز المصرى البورسعيدى على مضيفه نواذيبو الموريتانى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.