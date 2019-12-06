شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى لـ"سوبر كورة": أفضل عودة رمضان صبحى لإنجلترا.. ومافيش حارس فى مصر يصلح لتمثيل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى "موقع "سوبركورة" مع إكرامى الشحات الذى يشرف حالياً على تدريب حراس الأهلى الشباب للحديث عن رأيه فى مستوى حراس مصر، ورأيه فى ابتعاد نجله شريف عن تشكيل القلعة الحمراء وموقف رمضان صبحى، من البقاء فى الأهلى أو الاحتراف، وغيرها من الأسرار التى يتم الكشف عنها لأول مرة.

وكشف الشحات حقيقة تفاوض الزمالك مع رمضان صبحى نجم الأهلى قائلا :" كلام كاذب وعارى تماما من الصحة ومسئولى الزمالك طلبوا الجلوس معه وأرسل له الرسائل وتحايلوا لضمه لكن اللاعب رفض كل محاولاتهم والجلوس معهم من الأساس".

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الجدير بالذكر أن إكرامى الشحات انضم لناشئي الأهلي عام 1969 وبعد أقل من عامين تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1971 ولعب أول مباراة ودية أمام السويس في فترة توقف النشاط الكروي بسبب الحرب وفاز الأهلي بنتيجة 5/1.

شارك إكرامى في أكثر من 300 مباراة مع الأهلى ليحطم الرقم القياسى الذي كان يحتفظ به حارس الأهلى القديم عادل هيكل الذي لعب 14 عاما متتالية وبات اكرامى من أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق الأول بالأهلى

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