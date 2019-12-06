شكرا لقرائتكم خبر عن 10 هدافين فى الأهلى مع فايلر يتصدرهم الحاوى والشحات وآجايى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأقوى هجوماً ودفاعاً معادلة صعبة حققها رينية فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، الذى أعاد إلى الفريق الأحمر بريقه ونفض الغبار عن نجومه ليتألقوا معه بشكل لافت.

الأهلى اجتاز بنى سويف فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر بنجوم الدكة بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف فى مباراة مثيرة، إلا أن هذه المباراة شهدت عودة وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر إلى التهديف من جديد ليسجل ثنائية مميزة يستعيد بها ذاكرته السعيدة مع الفريق الأحمر.

فى 9 مباريات فقط سجل الهجوم الأهلاوى مع فايلر 24 هدفاً بمعدل 3 أهداف فى كل لقاء تقريباً، جماهير النادى الأهلى كانت فقدت الأمل فى هذا الأمر، وبالعودة إلى ذكريات الجيل الذهبى مع مانويل جوزية كانت جماهير الأهلى تتساءل "كم سيفوز الأهلى؟"، لتعود مجدداً إلى هذا السؤال بعدما كانت تتساءل فى الفترة السابقة "هل سيفوز الأهلى؟".

26 هدفاً سجله فريق كامل باستثناء حارس المرمى، حيث تألق 10 لاعبين ليعانقوا الشباك مع السويسري وهم:

وليد أزارو: هدفين

وليد سليمان: 5 أهداف

حسين الشحات: 5 أهداف

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جونيور أجايى: 5 أهداف

أحمد الشيخ: هدف

حمدي فتحي: هدف

قفشة: هدف

رمضان صبحى: 3 أهداف

أليو ديانج: هدف

صلاح محسن: هدفين