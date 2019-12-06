تعرف على جدول مباريات البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد كرة السلة جدول مباريات البطولة الأفريقية لأندية سيدات كرة السلة، والتى يشارك فيها من مصر فريقى الاهلى وسبورتنج. ووفقا للجدول الذى تم إعلانه جاءت المباريات كالتالى.. 6 ديسمبر الأهلى مع فاب الكاميرونى 6 ديسمبر الأهلى مع فاب الكاميرونى سبورتنج مع انرجى البنينى Advertisements 7 ديسمبر سبورتنج مع انتركلوب الأنجولى 7 ديسمبر سبورتنج مع انتركلوب الأنجولى الأهلى مع ايه اس بى الكونغولى 8 ديسمبر راحة للفرق المصرية 9 ديسمبر راحة لكل فرق البطولة 10 ديسمبر الأهلى وفيروفيارو الموزمبيقى 8 ديسمبر راحة للفرق المصرية 9 ديسمبر راحة لكل فرق البطولة 10 ديسمبر الأهلى وفيروفيارو الموزمبيقى سبورتنج مع وزارة جبل النار النيجيرى

جدول مباريات البطولة الأفريقية

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