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مدافع الأهلى يبدأ الاثنين المقبل مرحلة جديدة من التأهيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ محمود متولى مدافع الأهلى الاثنين المقبل تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل، وذلك بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعى.

وخضع اللاعب طوال الفترة الماضية لوحدات علاجية وبدنية فى الجيم على أن يبدأ الاثنين المقبل مرحلة الجرى حول الملعب تمهيدًا لعودته بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة وفقًا لجاهزية اللاعب واستجابته للعلاج.

وكان محمود متولى قد تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك، غادر وعلى إثرها الملعب وينفذ حاليا برنامجا تأهيليا للتعافى من هذه الإصابة.

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