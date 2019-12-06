على لطفى ينفذ برنامجا تأهيليا للتعافى من إجهاد الخلفية فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج تأهيلى للتعافى من الإجهاد فى العضلة الخلفية. وغاب على لطفى عن مران الفريق الجماعى أمس، واكتفى بتدريبات تأهيلية فى الجيم وفقا للبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى ينفذه. ويخضع اللاعب للفحص الطبى فى أول مران للفريق عقب مباراة الهلال السودانى المقرر إقامتها مساء اليوم لحسم مشاركته فى التدريبات الجماعية. ويلتقى الأهلى مع نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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